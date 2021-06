Ici tout commence spoilers : Lisandro dans la tourmente, Anaïs perdue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 juin)

4.4 ( 7 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 7 au 11 juin 2021 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi, si vous êtes fan de la série de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être encore bien mouvementée pour Anaïs et Lisandro !



En effet, Antoine va apprendre la vérité sur leur relation et il n’a toujours pas pardonné Lisandro pour son aventure passée avec Rose… Il mélange tout et ça ne plait pas à Rose. Quant à Enzo, il doute de plus en plus et se confie à Charlène…

Mais Julien n’a pas dit son dernier mot. Il a vu Anaïs embrasser son professeur et menace de tout révéler si elle ne retire pas sa plainte !



Et Clotilde a un plan pour éloigner Célia de Jérémy et le faire se rapprocher de Ludivine…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 7 au 11 juin 2021

Lundi 7 juin (épisode 156) : Rose trouve qu’Antoine fait preuve de jalousie envers Lisandro. Charlène provoque Anaïs face à Enzo, qui commence à avoir de sérieux doutes. Noémie fait face à un échec cuisant. Et Célia veut protéger son père.

Mardi 8 juin (épisode 157) : Antoine ne parvient pas à pardonner Lisandro et le met en garde, tandis qu’Anaïs continue à cacher son jeu, malgré tout. Célia décide de s’allier à Laetitia. En cuisine, Claire s’étouffe.

Mercredi 9 juin (épisode 158) : Antoine met en garde Anaïs contre Lisandro sous les yeux de Rose, qui désapprouve son attitude. Claire ne sait plus quoi penser et se confie à Constance. Noémie commence à douter de ses compétences.

Jeudi 10 juin (épisode 159) : Anaïs est partagée entre son cœur et sa raison, tandis qu’Enzo se confie à Charlène. En cuisine, les places sont chères. Après s’être fait humiliée par Lionel, Kelly décide de se venger.

Vendredi 11 juin (épisode 160) : Charlène opère un chantage cruel pour obtenir ce qu’elle veut, tandis qu’Antoine est en proie au doute. Célia et Jérémy ne sont pas au bout de leurs surprises. En cuisine, Kelly et Lionel s’affrontent.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 31 mai au 4 juin 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

