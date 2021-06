« La cage dorée » ce soir sur France 2 (dimanche 13 juin 2021)

4.9 ( 9 )



Annonces





« La cage dorée » est un film que vous avez déjà vu. Et oui l’été approche et il va falloir vous habituer aux rediffusions à gogo. Signé Ruben Alves, il met en scène Joaquim de Almeida, Rita Blanco, Roland Giraud ou bien encore Chantal Lauby. Si vous ne l’avez pas encore vu, ou souhaitez en profiter de nouveau, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de FranceTV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces

Annonces





Premier film du cinéaste Ruben Alves, « La cage dorée » dresse le portrait d’une famille d’immigrés portugais installée dans une loge du 16e arrondissement de Paris. Une histoire émouvante et drôle qui s’immisce au cœur des us et coutumes de la communauté portugaise.

« La cage dorée » : l’histoire

Au fil des années, Maria et José Ribeiro sont devenus indispensables dans leur immeuble des beaux quartiers parisiens. Apprécié de tous, ce couple d’immigrés portugais installé en France depuis plus de trente ans, fait l’unanimité. Maria, concierge dans un bel immeuble haussmannien, et José, chef de chantier, sont réputés pour leur immense gentillesse. Le couple est si apprécié que lorsqu’il voit son rêve de rentrer dans de bonnes conditions au Portugal se réaliser, personne ne veut le laisser partir ! Jusqu’où iront famille, voisins et patrons pour les retenir dans leur petite cage dorée ? Que décideront Maria et José ?



Annonces





Le saviez-vous ?

🏆 Chantal Lauby a reçu pour son rôle le prix d’interprétation féminine au Festival de l’Alpe-d’Huez 2013.

🏆 La cage dorée y a également remporté le prix du public et est devenu le film français ayant connu le plus grand succès au Portugal.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film

« La cage dorée » est en mode rediffusion ce soir sur France 2 dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés