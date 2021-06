5 ( 6 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 13 juin 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Au moment même où le Parlement européen a demandé la suppression de l’élevage en cage d’ici 2027, les Français se ruent sur les poules pondeuses.

Dans « 7 à 8 »

🔵 Ils transportent de la cocaïne dans leurs valises ou dans leur estomac. Document en Guyane sur ces passeurs qui prennent tous les risques par appât du gain mais aussi pour fuir la pauvreté.

🔵 Et en exclusivité le nouveau témoignage de Mila. Harcelée et menacée de mort sur les réseaux sociaux pour avoir blasphémé l’Islam, elle est le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.



🔴 "Je vais forcément ne pas rester en vie." Depuis le début du procès, il y a 10 jours, de ceux qui la menacent de mort pour avoir crûment critiqué l'islam, #Mila est à nouveau harcelée.

Elle témoigne en exclusivité face à @audrey_crespo.

📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/Y0vKNDqAYt — Sept à Huit (@7a8) June 13, 2021

D’autres reportages au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 13 juin 2021…

