Audiences TV prime 12 juin 2021 : « Meurtres à Tahiti » plus fort que « Belgique / Russie »

Audiences TV prime 12 juin 2021. L’Euro 2020 de football devrait offrir à TF1 et M6 de bien belles audiences tout au long de la compétition, enfin surtout quand l’équipe de France va jouer.



Car hier soir c’est France 3 qui s’est imposée en tête des audiences avec le téléfilm « Meurtres à Tahiti ». En mode rediffusion, il a tout de même pu compter sur 3.55 millions de fans de la collection « Meurtres à… » soit 18.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Audiences TV prime 12 juin 2021 : les autres chaînes

M6 n’est qu’en deuxième position avec le match « Belgique / Russie ». Il a fait vibrer 3.30 millions d’amateurs du ballon rond, soit 17.6 % de l’ensemble du public. Sans surprise carton plein sur le public masculin avec par exemple 38% des hommes de moins de 50 ans.



Succès pour la rencontre de l’#Euro2020 🇧🇪 BELGIQUE – RUSSIE 🇷🇺 hier commenté par @piresrobert7, @XavierDomergue et @CarineGalli ⚽️👏

3.3M de téléspectateurs (pic à 4.0M)

Large leadership sur les cibles commerciales

29% de pda auprès des – 50 ans

38% de pda auprès des Hommes -50 pic.twitter.com/Qq5pEHckch — M6Pro (@M6pro) June 13, 2021

Pour les divertissements de TF1 et France 2, c’est un peu la soupe à la grimace. TF1 n’affiche que 2.29 millions de téléspectateurs et 12.9% de pda pour le nouveau numéro de l’émission « Duos Mystères ». TF1 se félicite toutefois d’avoir été leader sur le public féminin.

Quant au « Club des Invincibles » sur France 2, il n’a convaincu cette fois que 1.80 million de personnes soit seulement 9.9% des téléspectateurs.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles » qui nous emmenait hier soir du côté de la Slovénie. Et ce sont 1.02 million de fidèles (pda 5,4%) qui ont répondu à l’appel.

Alors que « Lupin » est de retour sur Netflix pour une 2ème saison inédite, notez la belle performance de TMC avec la version 1971. 810 000 téléspectateurs et 4.2% de pda pour le premier épisode et encore 607 000 téléspectateurs et 3.7% de pda pour le second.

