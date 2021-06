4.2 ( 5 )



Annonces





« La Casa de Papel : The Experience » ouvre ses portes à la Monnaie de Paris en juillet ! L’expérience immersive basée sur la série à succès de Netflix « La Casa de Papel » arrive enfin à Paris après le retard causé par la COVID-19. Celle-ci sera lancée simultanément dans le monde entier, dont plusieurs villes en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, et offrira aux fans l’opportunité de participer à leur propre casse.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La Casa de Papel : The Experience » ouvre ses portes à la Monnaie de Paris en juillet !

Avez-vous tout ce qu’il faut pour réussir un des plus grands braquages de l’histoire ? Vous pourrez le découvrir en prenant part à une mission qui mettra à la fois votre ingéniosité, vos nerfs et votre courage à l’épreuve. Après une attente de plus d’un an compte tenu de la crise sanitaire, La Casa de Papel: The Experience fera ses grands débuts le samedi 31 juillet à la Monnaie de Paris.

Les fans de la série à succès de Netflix « La Casa de Papel » pourront désormais traverser l’écran et faire partie du gang emblématique afin de tester leurs compétences lors de ce célèbre « braquage”. Cette expérience totalement immersive basée sur la série mondialement connue sera lancée dans différentes villes en Europe, aux États-Unis ainsi qu’en Amérique latine à partir de l’été 2021, notamment à Paris, Miami, Mexico, Londres et New York. D’autres villes seront également annoncées prochainement.

Cette expérience riche en action et rebondissements ravira aussi bien les fans inconditionnels que les nouveaux venus dans cet univers. Les participants se retrouveront plongés dans une toute nouvelle intrigue basée sur la série non anglophone la plus populaire de Netflix. Recrutés dans ce célèbre gang par Lisboa pour une série de braquages visant de spectaculaires cibles internationales, les participants verront leurs nerfs mis à rude épreuve alors qu’ils tenteront de suivre le plan du Professeur et de s’introduire dans des lieux emblématiques. A Paris, c’est la chambre forte de la célèbre Monnaie de Paris sur les bords de Seine que les participants tenteront de forcer afin de gagner leur place dans le gang.



Annonces





Coproduit par Netflix et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, La Casa de Papel: The Experience est un événement théâtral immersif dont l’intrigue se déroule parallèlement au spectacle. Aux quatre coins du monde, chaque expérience sera adaptée de manière unique en fonction de chaque ville et lieu dans lesquels celle-ci se déroulera.

Greg Lombardo, Head of Experiences chez Netflix a déclaré : « La Casa de Papel a vu le jour en Espagne mais a captivé l’imagination du monde entier. Aujourd’hui, La Casa de Papel: The Experience rapproche la série près de chez vous pour que vous puissiez tester vos compétences et viser les établissements emblématiques de votre ville. A partir du moment où vous aurez réservé votre billet, vous ferez partie de la bande. Enfilez votre combinaison rouge, le masque de Dali, et entrez dans l’univers de ce casse pour vivre une expérience hors du commun.”

Les participants pourront s’attendre à des effets visuels époustouflants et des rebondissements inattendus qui pourraient être vécus différemment d’une personne à l’autre, car ceux-ci interagiront avec les acteurs à chaque instant. Pour ceux qui envisagent de prendre le nom de code inspiré de leur ville en rejoignant la bande, soyez prévenus, vous pourriez devenir la cible de la police.

La liste d’attente est désormais ouverte pour ceux qui souhaitent être les premiers à obtenir de précieuses informations supplémentaires. Afin de garantir la sécurité des participants, le nombre de billets sera limité et des mesures de sécurité sanitaires strictes seront mises en place.

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 2 JUIN SUR SUR LE SITE OFFICIEL lacasadepapelexperience.com/paris/ pour vous inscrire sur la liste d’attente

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

LE 8 JUIN À 12H00 SUR LE SITE ET L’APPLICATION DE FEVER

Les participants devront porter un masque tout au long de l’expérience et respecter les règles de sécurité sanitaires liées à la COVID-19. Des points de désinfection pour les mains seront à la disposition des visiteurs sur le lieu de l’expérience. L’ensemble des mesures de sécurité et d’hygiène sont disponibles ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés