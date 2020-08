La Casa de Papel : infos sur la saison 5, qui sera la dernière !

5 ( 2 )



Les fans de « La Casa de Papel » ont rapidement dévoré la saison 4 il y a quelques mois sur Netflix et depuis ils attendaient patiemment des nouvelles d’une saison 5. C’est maintenant acté, Netflix a bien commandé une saison 5 de « La Casa de Papel » et il s’agira de l’ultime saison !



La production de cette saison a commencé lundi et elle comprendra 10 épisodes.



« Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière dont nous allions dissoudre le gang. Comment nous allions pousser le Professeur dans les cordes. Comment nous allions fourrer les personnages dans des situations impossibles. Le résultat est cette cinquième saison de « La Casa de Papel ». La guerre atteint son paroxysme d’intensité et de sauvagerie, mais c’est également la saison la plus épique et excitante. » a déclaré le créateur et producteur exécutif Alex Pina.

Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) et Patrick Criado (nommé aux Goyas pour La gran familia española, Permis de vivre) sont confirmés comme nouveaux venus au sein de la distribution.



Cette cinquième saison de « La Casa De Papel » sera réalisée par Jesús Colmenar, Koldo Serra et Álex Rodrigo.

La Casa de Papel saison 5, casting

Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Luis Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra) et José Manuel Poga (Gandía) et de nombreux autres.

