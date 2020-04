La saison 4 de La Casa de Papel disponible sur Netflix

3.7 ( 3 )



Ca y est, elle est enfin là ! Après de longs mois d’attente et alors que la France est en plein confinement depuis plus de deux semaines, la saison 4 de la série « La Casa de Papel » est disponible ce vendredi sur la plateforme Netflix.

De quoi réjouir les fans du Professeur et de sa bande, qui devraient passer leur week-end à dévorer cette saison dans son intégralité.



Notons que comme la saison 3, cette saison 4 de « La Casa de Papel » comporte 8 épisodes. Une saison qui, même si ça n’a pas encore été confirmé par Netflix, pourrait bien être la dernière.

La Casa de Papel saison 4, le synopsis

La quatrième partie de La casa de papel s’ouvre sur le chaos : le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait exploser un tank militaire, et Nairobi se trouve entre la vie et la mort. Le gang est dans une situation critique, et l’ascension d’un ennemi dans ses rangs menace sérieusement le braquage.



VIDEO bande-annonce de La Casa de Papel saison 4

2020, l’année du chaos. La Casa de Papel partie 4, le 3 avril. pic.twitter.com/iiyzhQZwN3 — NetflixFR (@NetflixFR) March 5, 2020

