« La Scoumoune » du 29 juin 2021 : ce soir numéro inédit sur C8 avec Cyril Hanouna

« La Scoumoune » du 29 juin 2021. Vous vous souvenez de « La Scoumoune », le seul jeu où il est préférable d’être le plus malchanceux possible ? Un premier numéro avait été diffusé en janvier 2019 et avait rencontré un petit succès d’estime.



À la différence d’autres jeux, c’est celui qui aura été le plus malchanceux qui l’emportera ! D’où le nom de cette émission pas comme les autres.

« La Scoumoune » du 29 juin 2021 : 50.000 euros à la clé

Pour ce nouveau numéro, la jolie somme de 50.000 euros est de nouveau mise à jeu. Enfin à condition tout de même d’être le roi des loosers ! Votre malchance peut donc devenir une chance grâce à « La Scoumoune »

Dans ce divertissement la guigne et la malchance sont à l’honneur. Le public de l’émission est composé de 200 candidats qui sont habitués à avoir la poisse et qui ont chacun des anecdotes en lien avec leur déveine habituelle.



Dix d’entre eux vont tester leur infortune légendaire à travers des jeux originaux et délirants dans un décor gigantesque de parc d’attraction. Croiser les doigts ou toucher du bois ne sert strictement à rien puisque le grand gagnant sera le plus malchanceux.

Une soirée de folie durant laquelle vous aurez du mal à ne pas pleurer… de rire ! Si on a la guigne, on a la gagne ! Et pour l’emporter, il faut avoir la poisse !

Dans #LaScoumoune, pour gagner, il faut avoir la poisse !

Direction Scoumoune Land, mardi à 21h05 sur C8 😜 pic.twitter.com/6Z65rb0Xam — C8 (@C8TV) June 28, 2021

Une jeu totalement déjanté présenté par Cyril Hanouna. Rendez-vous dès 21h05 sur C8 ou sur Mycanal.fr pour un voyage à destination de Scoumoune Land.

