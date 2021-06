4.9 ( 11 )



« N’oubliez pas les paroles » : éliminée, Léa repart avec 129 000 € ! A peine qualifiée pour les Masters, la voilà déjà éliminée ! Ce soir dans NOPLP, Léa a cédé son micro d’argent après 21 victoires et surtout 129 000 € de gains.



« N’oubliez pas les paroles » : Léa éliminée, une qualification pour les masters remise en cause ?

Et on peut dire que Léa est partie au mauvais moment. Si samedi elle est entrée dans le classement des plus grands maestros, elle en est partie bien trop tôt pour être sûre d’y rester très longtemps.

Avant son élimination, Léa n’a pas fait mieux que la 31ème place du classement. Alors certes c’est une belle performance mais ce sera peut-être insuffisant pour pour perdurer.

Être 31ème ou 32ème aujourd’hui c’est prendre le risque de disparaître du classement dans les semaines et mois qui viennent. Petit ouf de soulagement toutefois pour Léa qui est quand même qualifiée pour les masters car NOPLP va prendre des congés bien mérités durant l’été.



« N’oubliez pas les paroles » c’est tous les soirs, dès 18h40 sur France 2, ou en replay sur France.TV.

