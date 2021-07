Audiences TV prime 15 juillet 2021 : « Cassandre » leader devant « Harry Potter »

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime 15 juillet 2021. Tout comme la semaine dernière, victoire de France 3 hier soir avec des rediffusions de la série « Cassandre ». Le premier épisode de la soirée a réuni « Cassandre » 4.03 millions de téléspectateurs soit 20.4% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 15 juillet 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec une énième rediffusion du film « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » vu ou revu par 3.24 millions d’inconditionnels soit 18.1% des téléspectateurs. Carton sur l’ensemble des cibles commerciales notamment le public et le public féminin avec par exemple 34.3 % de pda auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans ou 50% auprès des 4-14 ans.

France 2 complète le podium avec un numéro inédit de « Surprise sur prise ». 1,81 million de Français se sont amusés des nouvelles caméras cachées pour une part d’audience moyenne de 9.6%.

Encore une belle performance pour France 5 avec son magazine d’évasion « Des trains pas comme les autres » qui a pu compter sur 1.50 million de fidèles pour 7.4% de part de marché.

Et le flop du jour et pour M6 avec la finale de « Domino Challenge ». Elle n’a intéresseé que 1.49 million de téléspectateurs pour 8.1% de part d’audience.

