« Domino Challenge » : ce soir c’est la FINALE ! Qui sera le gagnant ?

« Domino Challenge » ce soir, c’est déjà la dernière ! En ce jeudi 15 juillet 2021, place à la grande finale de la compétition. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY..



« Domino Challenge » ce soir : place à la finale

Pour la finale, les binômes de #DominoChallenge vont s’attaquer à des monuments de plus en plus hauts, et pour cause. Ils vont s’attaquer aux plus grands monuments du monde ! Mais attention car les erreurs vont s’enchaîner et pourraient briser les rêves de certains…

Et pour animer cette ultime rendez-vous – on doute qu’il y ait une saison 2 en raison des audiences très faiblardes du programme.- on retrouvera de nouveau Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia. À leurs côtés, Thibault Lesne, recordman français de chutes de dominos, apporte son expertise.



J-2️⃣ avant la finale de #DominoChallenge

Pour l'événement, les binômes vont s'attaquer aux plus grands monuments du monde !

📺 Présentée par @Steph_Rotenberg et Issa Doumbia, jeudi à 21.05 pic.twitter.com/h2DL5XlFj4 — M6 (@M6) July 13, 2021

Alors quel binôme sera le grand gagnant de la saison 1 de « Domino Challenge » ? Pour le savoir rendez-vous ce soir à partir de 21h05 sur M6

