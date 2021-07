Demain nous appartient spoilers : Sacha dans le déni en prison, Manon aide Timothée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 juillet)

5 ( 6 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 juillet 2021 – Alors que le week-end débute à peine, si vous êtes fan du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », vous êtes sûrement impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que Sacha va enfin être arrêté par la police et envoyé en prison !



Annonces



Annonces



Annonces





Mais il est dans le déni et refuse d’avouer ses crimes… Ses enfants sont sous le choc et Solenne fait son retour à Sète. Juliette décide de quitter Frontignan mais heureusement pour Ben et Solenne, Tristan accepte sans hésiter d’être leur tuteur et de vivre avec eux.

De son côté, Manon accepte d’aider Timothée pour le plan d’évasion de Victor. Elle tente de se procurer le méthylène…



Annonces





Quant à Charlie, elle se rapproche dangereusement de Nathan.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 12 au 16 juillet 2021

Lundi 12 juillet (épisode 967) : Sacha réussit à s’extirper d’une situation difficile en usant de ses charmes. Pendant ce temps, sa famille est plongée dans le désarroi. La police a une nouvelle piste pour arrêter le coupable. Manon pense que sa grand-mère lui cache quelque chose. Souleymane et Gabriel découvrent une maison inhabitée et décident d’en faire leur quartier général.

Mardi 13 juillet (épisode 968) : Sacha s’enferme dans le déni. Juliette et ses enfants ne savent plus quoi faire pour le faire revenir à la raison. Ben tente d’organiser tant bien que mal le rapatriement de Solenne en France. Chloé et William sont victimes d’un étrange accident. Les adolescents découvrent qu’ils ne sont pas les seuls à profiter de la villa désertée.

Mercredi 14 juillet (épisode 969) : Chloé a passé la nuit à l’hôpital tandis que William se pose des questions sur les motivations d’une mystérieuse inconnue. Alex, lui, fait immédiatement le lien avec une légende urbaine. Juliette propose à ses enfants de quitter la maison de Frontignan. Nathan a de nouvelles proies à La paillote.

Jeudi 15 juillet (épisode 970) : Aurore et William font la découverte de phénomènes étranges dans leur maison. Manon et Sofia ne savent qu’en penser, mais Hadrien a peut-être une idée qui laisse William perplexe. Manon tente de se procurer du méthylène. Nathan prend Charlie comme apprentie pickpocket.

Vendredi 16 juillet (épisode 971) : William se remet encore de ses émotions lorsqu’il prend des nouvelles de Brigitte et comprend que ses malheurs ne sont pas une coïncidence. Sous la pression d’Aurore, la police de Sète explore une nouvelle piste. Solenne rentre à Sète et trouve sa famille au plus mal. Lou trouve la fausse ordonnance de Timothée.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 12 au 16 juillet

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés