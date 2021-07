Ici tout commence spoilers : la vérité éclate, le corbeau de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 juillet)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 12 au 16 juillet 2021 – C’est samedi et comme chaque week-end, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va encore être agitée pour le chef Teyssier, Maxime et Kelly.



En effet, la vérité va finir par éclater et Kelly va être virée… Dans le même temps, le corbeau va refaire des siennes et mettre à mal la famille Teyssier !

Jérémy quitte l’institut jeudi et l’heure est aux adieux.



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 12 au 16 juillet 2021

Lundi 12 juillet (épisode 181) : Teyssier commence à se faire beaucoup d’ennemis alors qu’une menace plane sur l’institut. Grâce à Ludivine, Célia découvre le pot aux roses. Jaloux, Louis cherche à provoquer Olivia, mais Claire s’impose.

Mardi 13 juillet (épisode 182) : Teyssier s’acharne sur les prétendus coupables tandis qu’une nouvelle menace surgit. Sur les conseils de Rose, Claire fait un choix étonnant pour Le double A. Célia écoute ses proches et prend une initiative.

Mercredi 14 juillet (épisode 183) : Teyssier et Gaëtan enquêtent chacun de leurs côtés, pendant que les sœurs Rivières affinent leur plan. Au Double A, Louis et Théo s’affrontent pour la place de second. Kelly fait preuve d’insolence et décide de prendre les choses en main.

Jeudi 15 juillet (épisode 184) : Teyssier est convaincu d’avoir enfin trouvé les coupables, mais un évènement vient tout changer. Ludivine craque mais Louane tient bon : elle aura sa vengeance. L’heure est aux adieux pour Jérémy. Maxime réfléchit à un plan pour le bien de Salomé.

Vendredi 16 juillet (épisode 185) : Teyssier tente de rassurer sa famille, en vain. Louane et Ludivine avouent la vérité à Gaëtan. Laetitia met en garde Salomé. Théo prend une initiative risquée.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 12 au 16 juillet 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

