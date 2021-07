« Derrière le masque » ce soir sur C8 (jeudi 8 juillet 2021)

5 ( 8 )



Annonces





« Derrière le masque » est un reportage inédit que vous découvrirez ce soir, jeudi 8 juillet 2021, dès 21h05 sur C8 ou en streaming et replay sur MYCANAL/C8



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Derrière le masque » : résumé, présentation

Le 28 février 2020, c’est à l’Hôpital Américain de Paris, que l’un des premiers cas de COVID19 est diagnostiqué dans les Hauts-de-Seine. Ce jour-là, jamais le personnel soignant n’aurait imaginé l’ampleur de la lutte contre la pandémie qui allait suivre.

En février 2020, les hôpitaux français doivent faire face à un virus inconnu. Face au raz-de-marée des malades, les soignants vont faire preuve d’un courage et d’un dévouement sans limites. Ce documentaire raconte, avec en voix off Gérard Lanvin, leur histoire.

Créé en 1906 à l’initiative de médecins français et américains, l’Hôpital Américain de Paris a déjà aidé la France pendant les Première et Seconde Guerres mondiales en soignant les soldats. Lors de cette crise COVID19, l’établissement a de nouveau été mis à contribution et a accueilli des malades atteints par ce virus alors inconnu. Une épreuve sans précédent pour celles et ceux infirmières, médecins, brancardiers, dirigeants… qui, derrière le masque, ont mené et mènent toujours la lutte contre la pandémie.



Annonces





Découvrez le quotidien de Nathalie, brancardière, en pleine crise de la Covid-19.#JeudiReportage : Derrière le masque, inédit, jeudi 8 juillet à 21H05 sur #C8 pic.twitter.com/ypjBS7D7hs — C8 (@C8TV) July 7, 2021

« Derrière le masque » est un sujet de « Jeudi Reportage », et c’est ce soir sur C8.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés