C à vous du 3 juillet 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 3 juillet 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Suspension de l’aide américaine en Ukraine, otages français en Iran inculpés d’espionnage pour Israël, frappes sur Gaza… Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe, est l’invité de C à vous

🔵 Intoxications E.coli : un « lien biologique formel » établi entre plusieurs boucheries. On reçoit Pr François-Xavier Weill, responsable du Centre National de Référence des Escherichia coli à l’Institut Pasteur et Nicolas Berrod du journal “Le Parisien”



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Rachel Legrain-Trapani, pour le spectacle “Pas si Miss que ça…” qu’elle jouera du 5 au 26 juillet au Théâtre Comédie d’Avignon; Kev Adams et Michaël Youn pour le film “Certains l’aiment chauve” en salle le 16 juillet; et Stéphane Marie, pour le livre “Ma France des jardins”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 3 juillet 2025 à 19h sur France 5.