« Hawaii 5-0 » du 17 juillet 2021 : ce soir sur M6, l’épisode « A ‘ohe ia e loa’a aku, he ulua kapapa no ka moana »

« Hawaii 5-0 » du 17 juillet 2021 : votre épisode inédit

Saison 10 – épisode 21 : A ‘ohe ia e loa’a aku, he ulua kapapa no ka moana

McGarrett reçoit la visite d’un avocat londonien, venu lui apporter une lettre posthume de sa mère contenant un message codé… Par ailleurs, le 5-0 cherche à protéger un ancien héros de guerre, en danger après s’en être pris à des braqueurs…

Et juste après…

Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 22 : Kopi Wale No I Ka I’a A ‘Eu No Ka Ilo

– Saison 8 – épisode 23 : Ka Hana A Ka Makua, O Ka Hana No Ia A Keiki

– Saison 7 – épisode 9 : Elua la ma Nowemapa

– Saison 7 – épisode 10 : Ka Luhi

– Saison 3 – épisode 8 : Wahine’inoloa



Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

