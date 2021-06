« Hawaii 5-0 » du 19 juin 2021 : ce soir, les pirates passent à l’attaque ( épisode « Nalowale i ke ‘ehu o he kai »)

4.6 ( 9 )



« Hawaii 5-0 » du 19 juin 2021. Ce soir encore, et comme chaque samedi soir, le commandant Steven Mcgarrett et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 10 de « Hawaii 5-0 ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay sur 6PLAY.



Et ce soir l’équipe du « Hawaii 5-0 » va enquêter après une attaque de pirates !

« Hawaii 5-0 » du 19 juin 2021 : ce soir l’épisode inédit « Nalowale i ke ‘ehu o he kai »

Saison 10 – épisode 18 : Nalowale i ke ‘ehu o he kai

Le 5-O se rend à bord d’un cargo après une attaque de pirates, liée à un vol de marchandise et ayant entraîné la mort du capitaine. Par ailleurs, la légiste de l’équipe, Noelani, enquête sur la mort de son oncle, un ancien membre de gang devenu pasteur.



Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 16 : O na hoku o ka lani wale no kai ‘ike i kahi o Pae

– Saison 8 – épisode 17 : Holapu ke ahi, koe iho ka lehu

– 100% EURO : LE MAG

– Saison 6 – épisode 24 : Pa’a Ka ‘ipuka I Ka ‘Upena Nananana

– Saison 6 – épisode 25 : O Ke Ali’i Wale No Ka’u Makemake

– Saison 3 – épisode 4 : Popilikia

Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

