Audiences TV prime 16 juillet 2021 : « Les petits meurtres » et « Good Singers » au coude-à-coude

Audiences TV prime 16 juillet 2021. Les rediffusions estivales de la série de France 2 « Les petits meurtres d’Agatha Christie » font toujours le plein. Hier soir l’épisode “Le crime ne paie pas” a pu compter sur 3 millions de fidèles et 16.8% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 16 juillet 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et un nouveau numéro de « Good Singers » suivi par 2.98 millions de téléspectateurs pour 18.5% de part d’audience globale. Mais TF1 était largement en tête sur les cibles jeunes et commerciales avec par exemple 41% de pda auprès des enfants de 4 à 14 ans.

#Audiences @tf1 Belles performances pour la nvelle enquête musicale @TF1 #GoodSingers présenté par @JarryAtypique#Leader & puissant sur cibles 📌 3M tvsp ✅ 30% PdA FRDA-50a

✅ 27% PdA 25-49a

✅ 41% PdA 4-14a

✅ 35% PdA 15-34a Rdv bientôt pour un nouveau numéro sur @TF1 pic.twitter.com/iL1PazbSL9 — TF1 Pro (@TF1Pro) July 17, 2021



France 3 complète le podium avec l’émission de Mireille Dumas « Les années Bouvard : le rire et l’impertinence ». Malgré son statut de rediffusion, l’émission affiche 1.86 million de téléspectateurs et 10.7% de pda.

Petite soirée pour M6 et des rediffusions de »NCIS ». 1.68 million d’inconditionnels et 9.6% pour les deux premiers épisodes de la soirée.

