Le duo Nataly.C dévoile son premier clip musical « Danse, oui danse »

Le duo Nataly.C, alias Nataly et de Christophe, est de retour. Après nous avoir proposé un CD de 5 titres originaux, ce duo de chic, de choc et charme fait son grand retour en cet été 2021. Et il nous propose de découvrir son premier clip musical « Danse, oui danse ».



Avant de vous le proposer, petite piqûre de rappel : En couple à la ville comme à la scène, notre duo a pour habitude de se produire dans des bars, comités, restaurants, soirées privées, etc… en reprenant les standards de la variété-rock française (des années 80 jusqu’à nos jours, ndrl).

Mais Nataly et Christophe ont aussi d’autres talents et c’est pour ça qu’ils sont heureux de nous présenter depuis plusieurs années leurs propres chansons.

Le duo Nataly.C présente « Danse, oui danse » (vidéo

Chose promise, chose due, voici leur premier clip musical réalisé sur le titre « Danse, oui danse »



Un deuxième clip devrait être présenté d’ici la fin de l’été. Affaire à suivre donc…

Nataly.C sur les routes…

Notez sur vos agendas

– Animation et concert le 14 juillet à partir de 12 heures À la Taverne de Belleville-sur-Loire

– Un dîner concert le 31 juillet à 20 heures l’hôtel de France à Vatan (36)

– Un dîner concert le 13 août à 20h30 à l’auberge de la Tour à la Cellette (23)

Retrouvez Nataly.C sur :

Leur page Facebook qui est accessible ICI. N’hésitez pas à les suivre pour tout savoir sur leur actualité.

Leur compte Twitter officiel en cliquant ICI.

Leur chaîne Youtube accessible ICI.

