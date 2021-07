Demain nous appartient du 5 juillet : Sacha nerveux (résumés + vidéo épisodes 961 et 962 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 5 juillet 2021, résumé en avance et vidéo des épisodes 961 et 962 de DNA – C’est une double dose de votre série « Demain nous appartient » qui vous attend ce lundi. En effet, pour rattraper la déprogrammation de vendredi, TF1 enchainera deux épisodes à la suite dès 18h30. Et on peut dire que ce soir, Sacha est plus nerveux que jamais !



2 épisodes inédits à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Sacha arrêté, la famille de William s’installe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 5 au 9 juillet)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 961

Sacha est nerveux. Il ordonne à ses enfants de partir vite au lycée mais Ben n’est pas chaud, c’est aujourd’hui qu’à lieu la marche blanche en souvenir de Clémentine. La police veut interroger Juliette pour savoir si elle connait Cédric Labadie.



Sacha échafaude un plan pour quitter Sète. Sa famille ne se doute de rien, même Juliette, dont la foi en son compagnon s’ébranle pourtant de plus en plus. Victor ne supporte plus l’idée de laisser son fils seul et passe à l’action. Les parents de William arrivent à Sète…

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 962

Tristan s’inquiète pour Juliette, qui a enfin pris la décision de confronter son mari. Solenne découvre ce que sa famille lui a caché. Bénédicte et Etienne sont prêts à reprendre la mer, mais Dorian leur annonce qu’il n’a pas l’intention de quitter Sète. Judith se sent perdue.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 961 du 5 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

