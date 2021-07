5 ( 4 )



« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il se teindre en blond ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? En vacances, on a forcément moins le temps de regarder « Les Douze coups de midi ». Alors on a décidé de vous offrir un petit récapitulatif de ce qu’il vous faut retenir en ce début de semaine.



« Les 12 coups de midi » : Bruno franchit un cap

Ce week-end, Bruno a franchi un nouveau cap. En effet sa cagnotte a dépassé les 700.000 € de gains. A ce jour elle atteint très excatement la somme de 703 824 €.

À son actif également : 173 participations, 6 étoiles mystérieuses trouvées et 69 coups de maître. Notez que Bruno est le recordman du nombre de coups de maître.

Le défi

Les internautes ont lancé un défi à Bruno. S’il atteint les 200 participations, et on peut d’ores et déjà vous dire qu’il les atteindra, il devra se teindre les cheveux en blond. Un défi qu’il a accepté et entend relever…



⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] Bruno relèvera-t-il le défi ?👱‍♂️ ▶️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12coups_tf1 pic.twitter.com/e9rxlAs07z — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) July 18, 2021

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

On ne sait toujours pas qui se cache derrière cette étoile mystérieuse malgré l’apparition de nouveaux indices. À ce jour nous avons :

– la place du Palais Bourbon à Paris

– un canapé

– un cygne

– un avion de type biplan

– un projecteur

– ce qui semble être une photo de famille…



La seule chose dont on soit sûr c’est qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier,José Dayan, Joaquin Phoenix, Valérie Bègue, Manu Payet, Bob Dylan, Leonardo DiCaprio, Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult, Tal, Carlos, Mélanie Thierry, Jodie Foster, Robert de Niro, Soprano, Anthony Hopkins, Jude Law, Vincent Cassel, Natalie Portman, Benjamin Millepied, Grace Kelly, Pierre Arditi, Hugh Laurie, Fanny Ardent, Roger Carel, Juliette Binoche, André Dussolier, Leonardo DiCaprio, Valérie Karsenti, Jean-Michel Jarre, Véronique Jannot, Yannick Noah, Jean-Pierre Bacri.

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse cette semaine comme le suggèrent déjà certains ?

