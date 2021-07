Audiences TV prime 18 juillet 2021 : « Fast and Furious 7 » largement en tête devant « Hudson and Rex »

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 18 juillet 2021. Hier soir, et sans grande surprise, c’est le film « Fast and Furious 7 » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Le blockbuster de James Wan avec Vin Diesel et le regretté Paul Walker a pu compter sur 3.42 millions d’inconditionnels soit 20.4% du public présent devant son poste de télévision.



Succès sur toutes les cibles commerciales notamment auprès du public jeune avec jusqu’à 43% de part de marché auprès des 15-24 ans.

#Audiences @TF1

FAST AND FURIOUS 7

Largement Leader hier soir avec : 📌 3.4 M de tvsp Et :

✅ 26 % de pda Frda-50

✅ 43 % de pda sur les 15-24 ans

✅ 39 % de pda sur les 15-34 ans

✅ 32 % de pda sur les 4-14 ans pic.twitter.com/eWuDATfuWL — TF1 Pro (@TF1Pro) July 19, 2021



Audiences TV prime 18 juillet 2021 : autres chaînes

Sur France 3, beau succès pour le retour de « Hudson and Rex ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont convaincu 2.40 millions de personnes pour une part d’audience moyenne de 12.7%.

M6 complète le podium avec son magazine économique « Capital ». Hier soir il était consacré hier soir aux « trop bonnes affaires de l’été ». Un thème qui a suscité la curiosité de 2.30 millions de téléspectateurs pour 12.7% de part d’audience.

Grosse déception pour France 2 et la première diffusion en clair du film « Les aventures de Spirou et Fantasio ». Oui mais l’inédit ça ne paie pas toujours avec seulement 1.67 million de téléspectateurs et 8.8% de pda.

Encore un beau succès pour France 5 avec « Les 100 lieux qu’il faut voir ». 952.000 rêveurs ont voyagé dans le Bassin d’Arcachon et le Berry, soit 5.1% des téléspectateurs.

