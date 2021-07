« Recherche appartement ou maison » du 20 juillet 2021 : au programme ce soir

4.8 ( 6 )

« Recherche appartement ou maison » du 20 juillet 2021.



« Recherche appartement ou maison » du 20 juillet 2021 : sommaire

Voici ce qui vous attend dans le premier numéro, le seul inédit de la soirée. Il sera diffusé à 21h05…

Benjamin, 36 ans, buraliste, et Charles, 32 ans, vivent en location dans le 18e arrondissement de Paris, mais leur propriétaire veut récupérer cet appartement le plus rapidement possible. À Paris, le marché de la location est ultra tendu. Alors quand Stéphane Plaza découvre que Ben et Charles vont être à la rue dans 2 mois, il va redoubler d’efforts pour trouver de beaux appartements dans des quartiers vivants de la capitale.

Notre agent va appliquer la méthode Plaza : humour et espoir ! Va-t-il trouver l’appartement idéal et surtout faire accepter leur dossier ?



À Toulouse, pour Muriel, 60 ans, et Michel, 61 ans, retraite rime avec rassemblement familial et changement de vie. Ils vivent actuellement en région parisienne mais n’ont plus aucune raison d’y rester : les enfants et petits-enfants de Muriel vivent à Toulouse et c’est naturellement dans cette région que notre couple de séniors a décidé de déménager.

Grâce à Sophie Bensaid et les belles maisons avec piscine qu’elle va leur sélectionner, ce passage va se faire en douceur ! Va-t-elle trouver la maison dont ils rêvent vraiment ?

À Besançon, Audrey, 28 ans, fait son premier achat et elle veut déjà 2 chambres pour avoir de la place pour dessiner et jouer à la console ! Cette jeune orthophoniste s’est installée à Besançon il y a 8 ans, et souhaite aujourd’hui investir dans son propre appartement dans le centre-ville. Son rêve : avoir une terrasse.

Romain Cartier va la guider dans sa recherche, et lui proposer des appartements spacieux et originaux. Va-t-il dénicher l’appartement avec extérieur tant espéré par Audrey ?

« Recherche appartement ou maison » c'est ce soir sur M6 dès 21h05.

