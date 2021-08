Audiences TV prime dimanche 1er août 2021 : « Le gendre de ma vie » leader (TF1) devant « Au bout des doigts » (France 2)

5 ( 4 )



Audiences TV prime dimanche 1er août 2021. Hier soir et sans surprise victoire de TF1 dans la course à l’audimat de ce premier dimanche du mois d’Août. La chaîne diffusait le film inédit en clair « Le gendre de ma vie » avec Kad Merad et Julie Gayet.



Une comédie de François Desagnat qui a amusé pour sa première diffusion en clair 4.81 millions de Français soit 24.3 % du public présent devant son poste de télévision.

Notez d’excellentes performances sur cibles avec par exemple 31% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 34% auprès des 15-24 ans.



#Audiences @TF1

Le film Le Gendre de ma vie Très largement leader hier soir avec:

✅4,8 millions de tvsp 📌31% PdA FRDA-50a

📌34% PdA 15-24a

📌31% PdA 15-34a pic.twitter.com/fmWlnhVvur — TF1 Pro (@TF1Pro) August 2, 2021

Audiences TV prime dimanche 1er août 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le film de Ludovic Bernard « Au bout des doigts ». Porté par Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas, il a suscité la curiosité de 2.25 millions personnes, soit 11.3 % de l’ensemble du public.

France 3 complète le podium avec sa série « Hudson & Rex ». 2.17 millions d’inconditionnels ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes, soit 10.6% des téléspectateurs.

M6 suit avec son magazine économique du dimanche soir « Capital ». Toujours présenté par Julien Courbet, il avait pour thème hier les vacances en Vendée. Un thème qui a convaincu 2.08 millions de vacanciers potentiels, soit 10.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant la petite lucarne.

Et encore une belle performance pour France 5 avec sa série documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Hier soir 1.11 million de téléspectateurs ont répondu présents pour 5.5% de part d’audience moyenne.

