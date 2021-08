5 ( 6 )



« L’amour est dans le pré » revient bientôt sur M6. D’abord avec un prime spécial 15 ans qui sera diffusé le lundi 23 août 2021 (voir ICI) puis ensuite avec la nouvelle saison qui débutera une semaine plus tard…



« L’amour est dans le pré » : (re)découvrez les agriculteurs de la saison 16 (vidéo)

Vous avez manqué les portraits des 11 agriculteurs de la nouvelle saison ? Vous ne vous en souvenez plus ? (Re)découvrez-les maintenant…

– Valentin 28 ans, producteur de fleurs comestibles et maraîcher. Bretagne.

Valentin espère rencontrer sa première vraie relation et qui sait son grand amour : une jeune femme gentille, sincère et qui accepte sa passion des fleurs. Il a un profond respect pour les femmes et fourmille de projets.



– Vincent “le Provençal” 40 ans, spectacles équestres. Provence-Alpes Côte d’Azur.

Doté d’un caractère entier, notre cavalier au cœur tendre peut aussi être “une vraie guimauve” en amour et s’est d’ailleurs inscrit de lui-même à l’émission. Il aspire à rencontrer une jolie trentenaire avec qui profiter tous les jours de la vie qu’il a construite, sans prise de tête

– Jean-François 48 ans, éleveur de brebis. Occitanie.

Ce papa poule de 3 enfants rêve d’une jolie brune joyeuse, sociable et attentionnée, pour embrasser un bonheur simple dans ses montagnes. Célibataire depuis 10 ans, une fois sa confiance retrouvée, on découvrira un grand sensible, tactile et romantique qui adore faire des cadeaux et n’aura jamais peur de dire “je t’aime”.

Delphine 47 ans, Arboricultrice bio. Occitanie.

Delphine, célibataire depuis 1 an et demi, recherche une femme nature, sportive, féminine et positive, qui assume son homosexualité et prête à vivre une belle histoire. Biker dans l’âme, Delphine recherche celle avec qui elle pourra partager sa passion et des virées endiablées

Sébastien 46 ans, lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac. Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce papa qui élève son fils de 10 ans est à la recherche d’un vrai coup de cœur, a un faible non dissimulé pour les femmes pulpeuses et voudrait une compagne plus calme que lui pour tempérer son fort caractère.

Jean-Daniel 53 ans, vigneron et éleveur de vaches Hérens. Suisse.

Il rêve d’une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère tout feu tout flammes, aimant la terre, les animaux et la nature et qui saura lui redonner foi en l’amour.

Hervé “Le Picard” 42 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture. Hauts-de-France.

Hervé, qui voit toujours la vie du bon côté, aimerait trouver sa toute première compagne. Une femme gentille et positive comme lui et prête à se lancer dans une vie à deux. Elle devra être entreprenante pour pallier à son inexpérience dans les relations amoureuses.

Paulette 62 ans, éleveuse d’ânes, fabrication de savons au lait d’ânesse. Suisse.

Paulette a très envie de tomber amoureuse d’un homme de son âge, entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux, sensible à l’écologie, avec du savoir vivre, joyeux, qui aime les animaux et la montagne. Sociable, chaleureuse et connectée à la nature, elle aime échanger, a de nombreux amis et prend beaucoup de plaisir à rencontrer des gens.

Franck 46 ans, Sylviculteur, maraicher. Nouvelle Aquitaine.

Franck est un bon vivant, plein d’énergie avec un rire communicatif et beaucoup d’entrain. Un vrai romantique, attentionné et très sensible même si son éducation stricte l’a longtemps contraint à camoufler ce dernier trait de caractère. Il recherche une femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête.

Vincent “Le vigneron” 51 ans, vigneron. Provence-Alpes Côte d’Azur.

Il aimerait rencontrer une femme de 35 à 55 ans, qui ait envie, comme lui, de profiter pleinement des joies de la vie, sociable, joyeuse, indépendante, intelligente et avec du caractère (indispensable !)

Nathalie 49 ans, Éleveuse “de veaux sous la mère”. Pays de la Loire.

Maman comblée, femme et éleveuse accomplie, la tornade toute de rose vêtue Nathalie est aujourd’hui à la recherche de “la cerise de son gâteau”. Un homme gentil, positif, généreux et actif, si possible bricoleur et prêt à croquer la vie en rose à ses côtés.

Les images

Pour ceux qui préfèrent les images, voici de quoi vous donner l’envie d’être présents au rendez-vous de la prochaine saison. Enfin normalement…

"Je crois que je n'ai jamais ressenti ça." 😍

Cette année, 11 nouveaux agriculteurs se lancent à la conquête du grand amour. 💕

🌾 #ADP, nouvelle saison, à partir du lundi 30 août à 21.05 pic.twitter.com/mTiyIchX6x — M6 (@M6) August 10, 2021

Les nouveaux agriculteurs de « L’amour est dans le pré » vous donnent rendez-vous le lundi 30 août 2021 sur M6 et bien sûr en streaming puis replay sur 6PLAY.

