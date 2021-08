Ici tout commence spoilers : Clotilde dit la vérité, Teyssier s’attaque à Louis, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 16 au 20 août)

4.6 ( 10 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 16 au 20 août 2021 – Alors que le week-end commence, comme chaque samedi, si vous êtes accro à la série de TF1 « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être riche en rebondissements !



En effet, alors que Louis fait chanter Clotilde, cette dernière va finir par décider de dire la vérité à Guillaume sur sa tromperie. Et entre temps, Charlène va elle aussi dire la vérité !

Teyssier et Clotilde vont unir leurs forces contre Louis. Et alors que Salomé annonce à Claire qu’elle arrête ses études, Maxime doit rentrer d’urgence à Sète.



Quant à Kelly, elle n’abandonne pas l’idée de pouvoir passer le concours.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 16 au 20 août 2021

Lundi 16 août (épisode 206) : Louis fait chanter Clotilde, qui perd pied. De son côté, Célia est prête à tout pour se faire pardonner. Stella et Gaëtan se rapprochent, laissant Noémie à part.

Mardi 17 août (épisode 207) : Au double A, des clients se plaignent de la qualité des plats, Théo est mis en porte-à-faux. Célia et Ambre se rapprochent. Eliott prend une grande décision malgré l’avis de Célia et Hortense.

Mercredi 18 août (épisode 208) : Acculée, Charlène révèle toute la vérité, l’assistance est sous le choc. Claire donne un conseil avisé à Salomé. De son côté, Greg craint d’avoir fait une erreur.

Jeudi 19 août (épisode 209) : Teyssier et Clotilde décident de s’allier contre Louis. Guillaume confie ses craintes à Antoine, qui tente de le calmer. Kelly, quant à elle, a une idée pour intégrer le concours.

Vendredi 20 août (épisode 210) : Teyssier pense que Louis n’est pas une personne fréquentable. Clotilde finit par tout avouer à Guillaume. Kelly refuse de baisser les bras. Maxime reçoit un appel inquiétant de sa soeur.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 16 au 20 août 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

