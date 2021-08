« Les 12 coups de midi » : Bruno détrône Éric et devient le plus grand maître de midi, l’étoile toujours mystérieuse !

5 ( 5 )



« Les 12 coups de midi » : Bruno détrône Éric et devient le plus grand maître de midi ! C’est fait… Comme nous vous l’avons annoncé à plusieurs reprises, Bruno a fini par dépasser Éric. En se qualifiant pour une 200ème participation, il devient le numéro du jeu « Les 12 coups de midi », le plus grand maître de midi de tous les temps !



« Les 12 coups de midi » : Bruno détrône Éric et devient le plus grand maître de midi !

Et c’est aujourd’hui, vendredi 13 août 2021, que Bruno a détrôné Éric le Breton de sa première place du classement des plus grands maîtres de midi. Demain samedi il jouera en effet pour une 200ème participation. Du jamais vu dans l’histoire du jeu. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez qu’il a signé aujourd’hui un coup de maître à 20.000 €. Comme quoi le vendredi 13 lui a porté chance.

Voici un petit récapitulatif de son parcours..

– 200 participations

– 838 545 € de gains et de cadeaux

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 76 coups de maître (record)



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Un nouvel indice se dessine en haut et à droite de l’image mais pour l’instant il est assez difficile de l’identifier. Découvrez notre capture d’écran et tous les indices qui vont avec. Cela vous donne t-il une idée ? Rappelons qu’une rumeur veut qu’il s’agisse de Manu Chao mais sans certitude aucune…



Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Serge Lama,Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury, David Beckham, George Clooney. Anne Hathaway, Laetitia Casta, Karine Ferri, Christophe Willem, Charlotte Rampling, Philippe Katerine, Pierre Palmade.

« Les 12 coups de la rentrée » : le 28 août sur TF1

Cette semaine TF1 a officialisé le traditionnel prime de rentrée. Baptisé cette année « Les 12 coups de la rentrée », il sera diffusé le vendredi 28 août 2021 avec d’anciens grands maîtres de midi mais aussi de nombreux invités comme Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V ou bien encore Agustin Galiana. Pour plus d’infos sur ce prime, CLIQUEZ ICI.



Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Jusqu’où ira Bruno ? Sera t-il éliminé le 22 ou 23 août prochain comme le laissent entendre les différentes rumeurs ?

