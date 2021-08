Un si grand soleil en avance : Colette avoue le meurtre (résumé + vidéo épisode n°710 du 13 août 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 13 août en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La police va enfin trouver le coupable pour la mort de Bernard Genton ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et il s’agit de sa femme, qui l’a tué alors que ça faisait des années qu’il la battait !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 710

Colette est interrogée au commissariat après que Becker est jeté un oeil à son dossier médicale. La femme de Bernard Genton finit par avouer qu’il la battait, elle était victime de violences conjugales depuis des années. Et elle a profité des articles de Lucille sur les témoins pour tuer son mari !



Et de son côté, Camille en apprend plus sur le nouveau mec de Laetitia, ce qui ne l’encourage pas à faire des efforts pour se rendre aimable.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

