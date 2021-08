« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse dévoilée aujourd’hui ! Bruno va t-il reconnaître Manu Katché ?

4.6 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse sera dévoilée aujourd’hui, c’est une certitude. Après l’émission d’hier il ne restait plus qu’une seule case sur cette étoile de midi. Mais Bruno va t-il reconnaître pour autant Manu Katché ? Car c’est en effet le célèbre batteur qui se cache derrière cette étoile et non Manu Chao comme le laissait entendre la rumeur…



Mais avant de revenir sur cette étoile mystérieuse des « 12 coups de midi », retour sur la situation de Bruno avant l’émission d’aujourd’hui.

« Les 12 coups de midi » : le parcours de Bruno

Voici un petit récapitulatif de son parcours..

– 205 participations

– 860.645 € de gains et de cadeaux

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 79 coups de maître (record)



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse dévoilée aujourd’hui !

Après l’émission de ce mercredi 18 août 2021, il ne restait plus qu’une seule case sur l’étoile. Autrement dit, il n’y en aura plus du tout aujourd’hui. Et c’est le visage de Manu Katché, et non de Manu Chao, qui va alors apparaître. Mais Bruno va t-il le reconnaître ?

Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Serge Lama,Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury, David Beckham, George Clooney. Anne Hathaway, Laetitia Casta, Karine Ferri, Christophe Willem, Charlotte Rampling, Philippe Katerine, Pierre Palmade, Julien Clerc, Dalida, Laurent Voulzy, Miou-Miou, Fabrice Éboué.

« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé dans quelques jours ?

La rumeur veut que Bruno sera éliminé dans quelques jours maintenant. Reste à savoir s’il s’agit d’une info ou une intox ?. La seule chose que l’on sait c’est que Bruno va trouver sa 8ème étoile mystérieuse

Malgré l’été, l’audience reste au top

Malgré les vacances d’été, l’audience ne faiblit pas. Mardi midi par exemple, 3.3 millions de personnes ont répondu à l’appel dont 28% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats. TF1 était largement en tête des audiences sur cette case horaire.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Alors Bruno va t-il reconnaître Manu Katché derrière cette étoile mystérieuse ?

