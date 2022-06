Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? La réponse aujourd’hui ? Retour sur les indices

4.6 ( 9 )

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? La réponse aujourd’hui ? Ce jeudi 9 juin 2022 pourrait être le jour tant attendu par les fidèles des « 12 coups de midi », le jeu présenté tous les jours par Jean-Luc Reichmann. En effet, toutes les cases devraient à priori avoir disparu après l’émission du jour.







L’occasion d’un énième point sur les indices car ils nous ont à priori tous étaient dévoilés. Nous avons quoi sur cette étoile ?

– un dojo

– un ruban arc-en-ciel

– un globe terrestre

– une bouée flamant rose

– un bus britannique rouge

– un tableau noir

– une boule en verre

– une couronne des rois

Et la toile s’enflamme depuis quelques heures puisque chacun y va de sa « bonne » réponse. Les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux d’Elton John et de Freddie Mercury. Pour autant d’autres noms, radicalement opposés, sont également cités comme le Petit Prince, Camille Cottin, le prince George ou bien encore Elisabeth II.



Rappel des noms déjà proposés : Brad Pitt, Shy’m, Calogero, Julien Doré, Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joaquin Phoenix, Virginie Efira, Tahar Rahim, Keanu Reeves (proposé deux fois), Zazie, Line Renaud, Jean-Paul Gaultier, Tom Hanks, Michel Polnarefff, Mika, Rihanna, Lady Gaga, Lil Nas X, Cardi B, Yoko Ono, John Lennon, Edith Piaf, Mireille Mathieu, George Michael, Lady Di.

Alors la bonne réponse se trouve t-elle parmi ces propositions ?

Quelle audience ?

Du côté de l’audience, tout va bien. Malgré les beaux jours qui ne sont pas propices à de gros scores, l’émission d’hier a tout de même pu compter sur 2.9 millions de fidèles dont 25% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats, cible sur laquelle TF1 était large leader.

ALors l’étoile mystérieuse sera t-elle trouvée aujourd’hui ? Pour le savoir rendez-vous à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1

