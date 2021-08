4.9 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » : un télescope en indice pour vous aider à trouver « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ». Durant tout l’été votre jeu « Les Douze coups de midi » vous donne rendez-vous tous les jours sur TF1 à partir de 12 heures.



Mais parce qu’en cette période estivale vous êtes peut-être un peu moins devant votre écran de télévision, nous avons décidé de vous proposer un petit point sur le parcours de Bruno et la nouvelle étoile mystérieuse.

« Les 12 coups de midi » : un télescope en indice pour vous aider à trouver

« Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse »

Et on commence par cette fameuse étoile mystérieuse qui a déjà révélé plusieurs indices. En voici le récapitulatif :

– À commencer par l’image de fond. Et cette image ne serait autre qu’une magnifique vue de Rio de Janeiro avec la fameuse photo du Christ Rédempteur qui domine la ville du haut du mont du Corcovado.



– Un bouquet de roses rouges (3 roses pour être précis, ndrl)

– Et le pied d’un appareil. Et il ne s’agit ni d’un appareil photo, ni d’une caméra mais d’un télescope.

Et si on ne sait pas encore qui se cache derrière cette étoile, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Serge Lama,Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie.

Bruno toujours pas éliminé

Quant à Bruno, il poursuit son incroyable parcours ! À son actif :

– 187ème participation (celle d’aujourd’hui, incluse)

– 799 995 € de gains et de cadeaux

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 72 coups de maître (record)

Et l’élimination de Bruno, c’est pour quand ?

Toujours pas de date précise. Certains clament qu’il sera éliminé le 23 août prochain, d’autres affirment qu’il sera toujours en lice après cette date. Patience donc avant d’en savoir plus.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

