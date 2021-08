« Les 12 coups de midi » : une lyre en nouvel indice, Manu Chao se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

4.8 ( 6 )



« Les 12 coups de midi » : une lyre en nouvel indice de l’étoile mystérieuse. Petit point sur « Les 12 coups de midi » de TF1, et pour cause. Plein de choses à vous dire : Bruno s’approche de la première place du classement; un nouvel indice a fait son apparition sur l’étoile mystérieuse; le nom de Manu Chao revient avec insistance sur les réseaux sociaux; le prime de rentrée a été officiellement annoncé. On fait le point…



« Les 12 coups de midi » : Le parcours de Bruno

Où en est Bruno dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann ? Voici un petit récapitulatif de son parcours..

– 197 participations

– 823 545 € de gains et de cadeaux

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 74 coups de maître (record)



S’il passe la barre des 200 participations, Bruno sera le nouveau n°1 du classement des plus grands maîtres de midi et dépassera ainsi Éric éliminé après 199 participations.

« Les 12 coups de midi » : une lyre en nouvel indice de l’étoile

Et un nouvel indice a enfin fait son apparition sur l’étoile mystérieuse. Il s’agit d’une lyre…



Récapitulatif des indices

– À commencer par l’image de fond. Il s’agit d’une magnifique vue de Rio de Janeiro avec la fameuse photo du Christ Rédempteur qui domine la ville du haut du mont du Corcovado.

– Un bouquet de roses rouges (3 roses pour être précis, ndrl)

– Un télescope.

– Une lyre

– et… ? Derrière le télescope cela pourrait être une table, un bureau ou autre objet en bois. Vous avez une idée ?

Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Serge Lama,Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury, David Beckham, George Clooney. Anne Hathaway, Laetitia Casta, Karine Ferri, Christophe Willem.

Manu Chao se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

Et si pour le moment personne ne sait vraiment qui se cache derrière cette étoile, le célèbre Youtubeur « Chasseur d’Étoile » opte quant à lui pour le célèbre auteur-compositeur-interprète Manu Chao. Plusieurs indices peuvent en effet coller. Mais s’agit-il vraiment de la bonne réponse ? Seul l’avenir nous le dira…

« Les 12 coups de la rentrée » : le 28 août sur TF1

Hier TF1 a officialisé le traditionnel prime de rentrée. Baptisé cette année « Les 12 coups de la rentrée », il sera diffusé le vendredi 28 août 2021 avec d’anciens grands maîtres de midi mais aussi de nombreux invités comme Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V ou bien encore Agustin Galiana. Pour plus d’infos sur ce prime, CLIQUEZ ICI.



« Les 12 coups de midi » vont de nouveau résonner aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

