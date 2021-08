« FBI » du 12 août 2021 : trois épisodes inédits de la saison 2 ce soir sur W9

4.8 ( 6 )



« FBI » du 12 août 2021. Ce soir sur W9 suite de la saison 2 inédite de votre série « FBI ». Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, retrouvez-en un brève présentation ICI. Ce soir W9 vous propose 5 épisodes à la suite dont trois inédits. À voir également en replay et streaming gratuit sur 6play.



« FBI » du 12 août 2021 : les trois épisodes inédits de ce soir

Saison 2 – épisode 14 : Studio gangster

Un avocat est retrouvé mort à quelques pas d’un autre corps. Le FBI doit déterminer une possible corrélation entre les deux victimes a priori aléatoires. De plus, le lien de Jubal avec l’une des victimes rend l’affaire plus personnelle…

Saison 2 – épisode 15 : Opération Mansor

Après le pillage d’un camion rempli de fusils, le FBI cherche à découvrir l’identité des voleurs et, surtout, l’usage prévu de cet arsenal. Un ancien ami d’OA revient pour aider sur l’affaire, mais OA n’est pas sûr de pouvoir lui faire confiance…

Saison 2 – épisode 16 : Le cri d’un père

Parce que son appel à l’aide est ignoré par la police, un père désespéré enlève la fille d’un milliardaire. Il ne la libèrera que lorsque son propre enfant disparu lui sera rendu. Jubal met alors ses compétences de négociateur à l’épreuve…



Et juste après…

Dès 22h30, W9 enchaînera avec 2 rediffusions :

– Saison 2 – épisode 12 : Deepfake

– Saison 2 – épisode 13 : Le prix à payer

Enquêtes, crimes et action… c’est soir dans « FBI » sur W9.

