« Most wanted criminals » du 4 août 2021 : 3 épisodes au programme de ce soir sur TF1

« « Most wanted criminals » du 4 août 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

Cyber-harcèlement

L’unité de Jess Lacroix se lance sur les traces d’un mystérieux cyber-harceleur qui terrorise un couple. Cette affaire ne tarde pas à faire ressortir de vieux démons chez Hana.

Coup double

L’équipe se lance sur les traces de Paul Hayden, un ancien héros du contre-espionnage qui travaille maintenant pour le compte de la Chine. Alors que ses anciens coéquipiers pensent l’arrêter dans un restaurant de Chinatown, Hayden blesse deux agents, dont un mortellement, et s’enfuit. En fouillant dans sa vie privée, Lacroix et son équipe découvrent de nombreuses zones d’ombre, notamment une double vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Une course contre la montre s’engage : le FBI parviendra-t-il à arrêter Hayden avant que la Chine ne le fasse sortir du pays ?



Le chasseur invisible

Tireur d’élite, Scot Weitzen est l’un des nombreux anciens soldats de l’armée américaine à devoir vivre avec un traumatisme. Les choses ne se passent pas bien pour lui et la situation s’aggrave encore après le suicide de son compagnon d’armes de plus proche. En sortant de l’enterrement, il se rend dans un club de tir et, à bout, entreprend d’abattre cinq personnes avant de prendre la fuite. Dans l’équipe, c’est Crosby qui se sent le plus concerné, étant lui-même vétéran et souffrant de troubles le conduisant à des comportements violents.

De nouveau en tête des audiences ?

Sans vraiment affoler les compteurs, la série a encore décroché la première place des audiences la semaine dernière en réunissant en moyenne 3.08 millions de téléspectateurs soit 16.9% du public présent devant son poste de télévision.

Qu’en sera t-il cette semaine ?

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

