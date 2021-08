Un si grand soleil : Jérôme libéré, Guilhem s’excuse, ce qui vous attend lundi 9 août (épisode n°706 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°706 qui sera diffusé le lundi 9 août, l’alibi de Jérôme Marquant pour le meurtre de Bernard Genton est confirmé.



En effet, Agnès Leclerc est interrogée par la police. Elle affirme que l’après-midi du meurtre, il était dans son cinéma et a vu deux séances à la suite. Et alors que Maurice Marquant assure qu’il n’a aucune idée de qui peut vouloir venger la mort de Lila, Jérôme est relâché.

Jérôme avoue à son père qu’il a fait exprès de ne pas parler aux flics de son alibi. Il voulait retarder l’enquête et laisser le coupable venger sa soeur…



Guilhem regrette que Johanna quitte le cabinet. Sur conseil d’Elisabeth, il lui présente ses excuses et propose de lui offrir des parts en plus dans le cabinet. Johanna est touchée et promet d’y réfléchir. Elle se confie ensuite à Sabine, qui lui conseille d’accepter la proposition de son oncle. Mais Johanna est tentée par l’idée de voler de ses propres ailes…

Rendez-vous lundi 9 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

