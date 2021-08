Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 août 2021

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 20 août 2021 – Le week-end s’achève et comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 août 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Camille est en guerre contre sa mère. Elle n’apprécie pas la nouvelle relation de Laetitia et refuse de faire des efforts…

De son côté, Lucille continue des investigations, même si elle doit se mettre du monde à dos. Et Maryline est sous le choc…



Lundi 16 août 2021, épisode 711 : Alors que Colette vide son sac, Camille mène la vie dure à sa mère. Lucille, quant à elle, essuie des critiques acerbes sur son travail. Et Claire et Myriam ont préparé une escapade pas comme les autres.

Mardi 17 août 2021, épisode 712 : Tandis que Maryline est sous le choc des dernières nouvelles, Akim part sur le terrain avec Thierry, mais leur patrouille va leur réserver quelques surprises. Quant à David, il commence une nouvelle vie.

Mercredi 18 août 2021, épisode 713 : Tandis qu’Akim se sent coincé dans une situation inconfortable, Myriam doit faire face à des obligations qui ne l’enchantent pas. De son côté, Camille reste braquée sur ses a priori.

Jeudi 19 août 2021, épisode 714 : Alors que Manu tente tant bien que mal de calmer le jeu, Lucille creuse un sujet qui lui tient à cœur, et met les pieds dans le plat. Pendant ce temps, Violette préfère garder un jardin secret.

Vendredi 20 août 2021, épisode 715 Tandis que Janet n’hésite pas à aborder les sujets qui dérangent, Florent se mobilise pour une cause à laquelle il croit. De son côté, Thierry veut être sûr de pouvoir compter sur un certain nombre de soutiens.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 2 au 6 août 2021 en cliquant ICI

du 9 au 13 août 2021 en cliquant ICI

