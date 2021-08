EXCLU Plus belle la vie : Fanny découvre la vérité, Franck prépare un mariage blanc (infos PBLV)

4.9 ( 10 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 27 août En cette fin de week-end, si vous êtes fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, Fanny choisit Alexandre. Vidal ne se démonte pas et l’attendra le temps qu’il faudra.

Vidal affirme avoir changé, cette ile l’a révélé et l’a aidé à se dépasser. Il confie à Laetitia qu’il compte bien aider Fanny à son tour dans sa quête sur ses origines.



Vidal avoue à Fanny qu’il a tenté de mettre fin à ses jours. En se jetant du rocher au corbeau il a vu sous l’eau un éclat lumineux. Il est persuadé qu’il s’agit de la couronne de Dahomey. Vidal et Alexandre s’équipent et plongent par amour pour Fanny. Vidal, au fond de l’eau repère une petite lueur, il se met à nager dans cette direction, suivi d’Alexandre. Ils aperçoivent la couronne et la récupèrent quand tout à coup Alexandre panique et n’a plus d’oxygène dans sa bouteille. Très vite, Vidal s’aperçoit qu’il n’a plus d’oxygène non plus. Alexandre s’évanouie et malgré la difficulté, Vidal arrive à le remonter à la surface. Fanny est terriblement inquiète mais Vidal parvient à sauver Alexandre avec un massage cardiaque. Alors que Fanny s’empare de la couronne, quelqu’un leur tire dessus…

Fanny apprend la vérité sur la mort de Jean Jacques. Vidal et Alexandre entendent les coups de feu et se précipitent vers la cascade. Entre temps, Fanny a réussi à assommer l’homme avec la couronne. Vidal hallucine de voir qui était derrière tout ça. Fanny comprend désormais que son rapport aux hommes étaient faussés par quelqu’un de mal intentionné. Elle ne sait pas si à l’avenir elle pourra faire confiance à un homme et appréhende le moment où Carmen va le savoir…

De son côté, Franck décide de faire un mariage blanc pour que Kalya obtienne des papiers et puisse rester en France. Ils font croire qu’ils sont amoureux à tout le Mistral et c’est à ce moment là que Delphine fait son retour… Elle est triste et déçue mais Franck peine à cacher qu’elle l’attire toujours autant. Kalya et Franck ont rendez-vous à la mairie et ont peur d’être démasqués. L’employé de mairie se montre suspicieux et appelle Barrault…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 9 août sur France 3

Fanny est persuadée que Mme Amoussou a été assassinée. Fanny demande à la police de la croire et supplie Patrick de pousser ses investigations. Mme Amoussou avait des révélations à faire sur Jean-Jacques. Fanny a besoin de savoir ce qui s’est passé pour savoir d’où elle vient. Jérémie, blessé par la balle de Céline, demande à Vidal de le soigner. Vidal, un peu à contre-cœur finit par le tirer d’affaire et lui demande de quitter Marseille…

L’inscription de Kalya au CESU est tout un symbole pour elle. Franck a également du mal à cacher son émotion. Kalya se rend chez Sacha pour faire du ménage, ce dernier qui ne supporte pas l’idée d’être dépendant, et accueille de manière glaciale sa nouvelle employée…

Yolande et Mirta viennent chercher Kilian au petit matin afin ouvrir le Marquis. Elles y voient le maitre chanteur avec signe distinctif…

