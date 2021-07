Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 août 2021

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 13 août 2021 – Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche soir, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 août 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Laetitia vit pleinement sa nouvelle histoire d’amour. Mais Camille n’apprécie pas l’heureux élu et se montre désagréable…

De son côté, Elisabeth mène de font ses nouvelles responsabilités chez L Cosmétiques et ses problèmes familiaux.



Lundi 9 août 2021, épisode 706 : Alors qu’un témoignage fait rebondir l’enquête de la police, Myriam se voit confier une mission par Elisabeth et la prend très au sérieux. De son côté, Guilhem réagit enfin et pose cartes sur table.

Mardi 10 août 2021, épisode 707 : Tandis que David a du mal à se remettre de ses émotions, Yasmine est plus inquiète que jamais. Côté commissariat, la pression s’accentue sur les enquêteurs, pendant que Claire passe du bon temps.

Mercredi 11 août 2021, épisode 708 : Alors que David prend des résolutions radicales, un rebondissement inattendu donne un nouveau tour à l’enquête. Quant à Elisabeth, elle est contrariée par les nouvelles familiales qu’elle reçoit.

Jeudi 12 août 2021, épisode 709 : Alors que Violette envisage la suite des événements avec sérénité, Mo suit une formation contre le harcèlement de rue. De son côté, Laetitia vit une idylle, mais gare aux mauvaises surprises…

Vendredi 13 août 2021, épisode 710 Camille en apprend plus sur le nouveau mec de Laetitia, ce qui ne l’encourage pas à faire des efforts pour se rendre aimable. Pendant ce temps, Alex fera-t-il enfin toute la lumière sur l’enquête qui l’occupe ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 26 au 30 juillet 2021 en cliquant ICI

du 2 au 6 août 2021 en cliquant ICI

