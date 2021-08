« Camping Paradis » du lundi 9 août 2021 : histoire de l’épisode de ce soir « Cette année-là »

4.4 ( 8 )



« Camping Paradis » du lundi 9 Août 2021. Alors que l’audience de « Camping Paradis » reste au beau fixe, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et/ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour la rediffusion de l’épisode « Cette année-là ».



Un épisode vraiment pas comme les autres qui va nous ramener en 1976.

« Camping Paradis » du 9 août 2021 : histoire de l’épisode de ce soir

Épisode « Cette année-là

Alors que Tom se demande s’il n’est pas temps de vendre le camping, il s’assomme brutalement et se réveille…en 1976 ! Les pattes d’éléphant, le col pelle à tarte, Giscard président, le combi W et la 2CV ! Tom hallucine de découvrir le camping dans le passé ! Et d’autant plus lorsqu’il voit face à lui ses parents, l’année de leur rencontre ! Mais telle n’est pas sa surprise de voir que le futur couple n’a pas l’air du tout parti sur de bonnes bases… S’ils ne se rencontrent pas, Tom ne verra alors pas le jour ! Le timing est serré pour réunir Patrick et Marie, avec l’aide du père de Christian Parizot, un savant fou !



Casting

Au casting : Laurent Ournac (Tom), Thierry Heckendorn (André & André 76), Patrick Guérineau (Xavier & Javier), Candiie (Audrey / Odile), Matthias Van Khache (Patrick), Dounia Coesens (Marie) ou bien encore Patrick Paroux (Parizot & Jacques Parizot)…

Nouveau succès d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent depuis le début de l’été pour Tom et toute l’équipe du « Camping Paradis ». La semaine dernière nouvelle victoire pour l’épisode en rediffusion “Le grand saut” vu ou revu par 4.35 millions de fidèles soit 23 % de l’ensemble des téléspectateurs.

#Audiences @TF1 Camping Paradis TRES large leader hier soir avec:

📌4,5 millions de tvsp (ep1) Et en moyenne sur les 2 ep:

✅27 % PdA FRDA-50a

✅28% PdA 15-24a

✅24% PdA 15-34a Retrouvez les épisodes en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/p2G1FSFMjv — TF1 Pro (@TF1Pro) August 3, 2021

Ce soir, retour dans le passé pour TOM… dans un camping que vous aurez peut-être du mal à reconnaître…

