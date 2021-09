Audiences TV prime jeudi 9 septembre 2021 : « Mensonges » large leader devant « 9-1-1 »

5 ( 4 )



Audiences TV prime jeudi 9 septembre 2021. Sans surprise nouveau succès pour la série de TF1 « Mensonges » dont la chaîne diffusera déjà le final jeudi prochain. En attendant, 5.36 millions de fidèles ont répondu à l’appel des deux épisodes proposés hier soir, soit 27.5 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime jeudi 9 septembre 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et la suite de la saison 4 inédite de « 9-1-1 ». Deux épisodes inédits hier soir et 2.14 millions d’inconditionnels au rendez-vous. La part de marché s’élève à 10.4% sur l’ensemble du public.

Sur France 2 le magazine « Envoyé Spécial » fait un peu mieux que la semaine dernière. Les reportages proposés hier soir ont suscité l’intérêt de 1.86 million de Français soit 9.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant la petite lucarne.

Sur sa nouvelle case du jeudi, « La boîte à secrets » n’a pas vraiment affolé les compteurs. À peine 1.61 million de téléspectateurs et 8.6% de pda pour les invités de Faustine Bollaert.



TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Hunter Killer » vu ou revu par 1.12 million d’amateurs du genre (6% de pda).

