Danse avec les Stars : découvrez la bande-annonce de la saison 11 (VIDEO)

Alors que c’est dans une semaine, le vendredi 17 septembre, que sera lancée la saison 11 de « Danse avec les Stars », une bande-annonce vient d’être dévoilée. On y retrouve l’intégralité des célébrités du casting de cette nouvelle saison, prêtes à tout pour voler le trophée promis au vainqueur de Danse avec les Stars.



Et à la fin de la vidéo, touche d’humour avec l’animateur du programme, Camille Combal.



Danse avec les Stars, le casting complet de la saison 11

– La Star Internationale Dita Von Teese, véritable icône du glamour et de la scène burlesque,

– Jean-Baptiste Maunier, le chanteur et acteur révélé dans le film « Les choristes »,

– Bilal Hassani, le chanteur phénomène aux millions d’abonnés,

– Lucie Lucas, la comédienne qui tient le rôle principal de la série « Clem » depuis 2009,

– Michou, le youtubeur vidéaste préféré des jeunes,

– Lââm, la chanteuse populaire aux 4 millions de disques vendus,

– Gérémy Crédeville, l’humoriste, comédien et chroniqueur,

– Moussa Niang, le sportif et l’aventurier emblématique de « Koh Lanta » avec ses 3 participations,

– Aurélie Pons, alias Salomé dans la série phénomène « Ici tout commence »,

– Wejdene, la chanteuse RnB et interprète du succès fulgurant « Anissa » certifié disque de platine,

– Lola Dubini, la chanteuse, humoriste et youtubeuse,

– Tayc, auteur, compositeur et interprète, nouveau représentant de l’Afrolov’, un mouvement notamment inspiré de l’afro et du RnB.

VIDEO bande-annonce de Danse avec les Stars saison 11



Quel couple remportera la onzième édition de « DANSE AVEC LES STARS » ? Qui succédera à Sami El Gueddari et Fauve Hautot ? Rendez-vous dès le Vendredi 17 Septembre à 21h05 sur TF1 !

