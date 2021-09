4.5 ( 8 )



« Capitaine Marleau » : nouvel épisode inédit le 22 octobre 2021 sur France 2

Le tournage de ce 24ème épisode réalisé par Josée Dayan s’est déroulé à Brives et ses environs en décembre 2020.

L’histoire : Une femme d’une quarantaine d’années, Laetitia, est retrouvée étranglée au cœur d’une forêt, sans témoin ni mobile apparent.

Marleau découvre que Laetitia se prénomme en réalité Pauline et que son mari et sa fille la croient morte depuis dix ans. Un homme semble détenir les clefs du mystère entourant la vie de Pauline / Laetitia : Christophe, agriculteur de son état et nouveau compagnon de la défunte.

Les secrets de Christophe n’empêcheront pas le Capitaine Marleau de découvrir la vérité …



Au casting

Au casting Corinne Masiero bien sûr mais aussi Gustave Kervern, Frédérique Bel, Pascal Légitimus et Mylène Demongeot

Alors prêts à mener l’enquête avec elle ? Si oui rendez-vous le vendredi 22 octobre 2021 sur France 2 et France.TV

