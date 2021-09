Demain nous appartient du 28 septembre : Victoire entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1023 en avance)

0 ( 0 )



Demain nous appartient du 28 septembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1023 de DNA – Victoire est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme va mal et est placée dan un coma artificiel, atteinte par un virus qui s’attaque à son coeur…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Victoire au plus mal, Chloé et Alex se rapprochent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 septembre au 1er octobre)





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1023

William et Samuel sont démunis. Sofia le leur reproche vertement : en tant que médecins, ils se doivent de se battre pour leurs patients. Les deux hommes reprennent courage. Et alors que Victoire a été placée dans un coma artificiel, Georges est très inquiet et a peur de la perdre…



De son côté, Alma cache un lourd secret tandis que quand Céleste tombe malade, Chloé et Alex se rapprochent..

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1023 du 28 septembre 2021

