Demain nous appartient spoilers : Victoire au plus mal, Chloé et Alex se rapprochent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 septembre au 1er octobre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 septembre au 1er octobre 2021 – Le week-end commence et comme tous les samedis, vous avez êtes sûremnt impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très compliquée pour Victoire.



En effet, la jeune femme a fait un infarctus et son coeur est très fatigué. William annonce à George qu’il n’y a qu’une solution : la greffe du coeur ! L’opération va avoir lieu mercredi et Sandrine est de retour à Sète pour la soutenir.

Mais cette greffe va profondément changer Victoire, que ses proches peinent à reconnaitre…



De son côté, Hadrien découvre que sa mère lui a caché un lourd secret. Il est déterminé à retrouver son père.

Quant à Chloé, sa petite Céleste a la varicelle. Xavier ne l’a jamais eu et n’est pas vacciné, il doit donc s’éloigner. Et Chloé se rapproche une nouvelle fois d’Alex…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021

Lundi 27 septembre (épisode 1022) : Victoire fait ses adieux à Georges. Le jeune homme est désespéré. Mona et William, quant à eux, sont persuadés que la situation peut s’améliorer et qu’il faut garder espoir. Au lycée, Chloé fait de son mieux pour gérer le traumatisme de ses élèves. Le nouveau professeur de français ne laisse personne indifférent.

Mardi 28 septembre (épisode 1023) : William et Samuel sont démunis. Sofia le leur reproche vertement : en tant que médecins, ils se doivent de se battre pour leurs patients. Les deux hommes reprennent courage. Alma cache un lourd secret. Quand Céleste tombe malade, Chloé et Alex se rapprochent.

Mercredi 29 septembre (épisode 1024) : William reçoit un appel qui lui redonne la foi. Il est décidé à faire des miracles pour sauver une vie. Sandrine revient à Sète pour apporter son soutien. Hadrien est prêt à tout pour retrouver son père biologique. François accepte de donner à Nathan des cours de séduction.

Jeudi 30 septembre (épisode 1025) : D’étranges phénomènes se produisent dans l’hôpital Saint-Clair… Le personnel soignant s’inquiète pour Victoire, dont le comportement semble avoir changé. Flore doute de sa relation avec Alex. Maud tombe sous le charme de la mauvaise personne.

Vendredi 1er octobre (épisode 1026) : Victoire se montre de plus en plus imprévisible. Georges et Sandrine commencent à prendre peur, mais William les rassure : tout va finir par rentrer dans l’ordre. Vanessa décide d’enseigner la cuisine à Manon, mais l’entreprise tourne à la catastrophe. Maud demande à sa mère des conseils pour séduire l’homme de ses rêves.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 27 septembre au 1er octobre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

