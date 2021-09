« Good Doctor » du 22 septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 5 )



« Good Doctor » du 22 septembre 2021. Comme chaque mercredi soir sur TF1, Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » vous donne rendez-vous pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 22 septembre 2021 : vos épisodes de ce soir

Les petits cornichons

Un patient masculin transgenre doit être opéré d’une tumeur pituitaire. A cette occasion, on lui découvre une grossesse. Avec son partenaire, il doit prendre une décision difficile. Claire fait une erreur de diagnostic sur une patiente. Shaun est perturbé par sa soudaine attirance envers une interne en radiologie. Lea cherche des stratégies pour l’aider à se détacher de cette passade et réussit lorsqu’elle évoque le goût de l’interne pour les cornichons. Après avoir refusé catégoriquement qu’on l’aide, Lim se résout à prendre un traitement pour son état de stress post-traumatique et s’en ouvre à Andrews et Claire.

Le syndrome de l’imposteur

Morgan organise une chaîne de transplantations foie / reins pour que Jamie, sa patiente trisomique, puisse bénéficier d’une greffe de foie. L’hôpital est victime de hackers. Alors que Glassman est prêt à autoriser le paiement de la rançon par la compagnie d’assurance de l’hôpital, Lea réussit in extremis à restaurer le système. Epaté par son brillant coup de bluff, Glassman la félicite et l’invite à sa prochaine soirée poker. Claire, Olivia et Shaun traitent Cort Graham, champion de triathlon amputé d’une jambe et survivant du cancer.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

