« On est en direct » du 18 septembre 2021 : les invités de l’émission de ce soir. Ce soir, dès 23h20 sur France 2, Léa Salamé et Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On est en direct ».



Pour ce nouveau numéro, notre duo d’animateurs recevra : Daniel Auteuil, Gaël Tchakaloff, Arnaud Ducret, Arnaud Montebourg, Joana Balavoine, Clara Luciani, Paul Larrouturou, Eliot Blondet, Sandra Vanbremeersch, Daniel Buren et Ora-Ïto



« On est en direct » vous donne rendez-vous ce soir, samedi 18 septembre 2021, à partir de 23h20 sur France 2, sur France.TV pour le replay et sur sa chaîne officielle Youtube en cliquant ICI.

Juste avant…

Juste avant découvrez le deuxième numéro du divertissement de la chaîne « The Artist » avec Nagui et encore 19 artistes en compétition… Mais seuls 10 seront soumis à vos suffrages ce soir.

