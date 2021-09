« The Artist » du 18 septembre 2021 : 10 artistes en compétition ce soir et quelques changements

3 ( 2 )

« The Artist » du 18 septembre 2021. Après son cuisant échec d’audience de la semaine dernière, le télé-crochet de France 2 revient en deuxième semaine avec quelques changements dans le déroulé et la mécanique du jeu.



Tout comme la semaine dernière, rendez-vous dès 20h40 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

« The Artist » du 18 septembre 2021 : encore 19 artistes en compétition et une nouvelle mécanique de jeu

– Pour ce second prime, et s’il y a encore 19 artistes en compétition sur les 22 qui étaient engagés au départ, seuls 10 vont se présenter aux suffrages des téléspectateurs et des membres du jury;

– Alors que de nombreux internautes ont reproché aux artistes de ne faire que des reprises, Nagui a lui même annoncé sur les réseaux sociaux qu’à l’occasion de ce deuxième prime, ils ne chanteraient que des chansons originales;



– Du côté des votes, les membres du jury donneront des notes de 1 à 10 qui seront traduites ensuite en un pourcentage qui s’ajoutera à celui du public. Seuls les 7 premiers artistes au classement resteront, les 3 autres quitteront définitivement l’aventure.

Cela sera t-il suffisant pour doper l’audience et grapiller quelques précieux points face à The Voice sur TF1 ? La réponse on l’aura dimanche matin. D’ici là, bonne soirée avec « The Artist » sur France 2.

