Ici tout commence spoilers : Maxime couche avec Ambre, un nouveau chef, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 septembre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 20 au 24 septembre 2021 – Le week-end débute et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée d’un nouveau chef à l’institut.



En effet, pour remplacer Noémie, Teyssier a recruté un nouveau chef qui devient le nouveau prof de pâtisserie. Les élèves sont ravis de cette arrivée !

Mais du coup de côté de Salomé et Maxime, ça sent la fin… Maxime va finalement succomber et coucher avec Ambre !



Quant à Eliott, ses amis découvrent qu’il a une passion pour la danse.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 20 au 24 septembre 2021

Lundi 20 septembre (épisode 231) : En proie à la vengeance d’une élève, Maxime se trouve pris dans un piège et risque de perdre gros. A l’institut, deux étudiants révèlent leurs habitudes amoureuses et bouleversent les normes. En cuisine, Teyssier tente par tous les moyens de protéger Charlène de la jalousie d’un autre élève.

Mardi 21 septembre (épisode 232) : Pris dans une spirale de jalousie et d’incompréhension, un couple de l’institut risque de se briser. En cuisine, le chef du Double A se voit confier un défi qui pourrait bien détruire sa réputation. Pendant ce temps, Eliott révèle son autre passion à Hortense et Greg.

Mercredi 22 septembre (épisode 233) : Rattrapée par la culpabilité, Salomé se laisse distraire en cuisine. Pendant ce temps, Célia trouve une parade originale à ses tourments grâce à Eliott. L’arrivée d’un nouveau chef à l’institut crée l’effervescence.

Jeudi 23 septembre (épisode 234) : Dans la tourmente, Maxime tente de repartir sur des bases saines pour cacher son terrible secret. De leur côté, Rose et Clotilde s’inquiètent de l’état d’une élève, qui ne semble pas s’améliorer. En mal d’amour, Tom fait un mauvais choix.

Vendredi 24 septembre (épisode 235) : Les tracas amoureux d’un couple bouleversent tous les membres de l’institut et créent de nouvelles tensions. En parallèle, Rose tente d’apporter son aide à une étudiante qui refuse de reconnaître son mal-être. En cuisine, la création d’un nouveau dessert déclenche un combat d’ego.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 20 au 24 septembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

