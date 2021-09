Quelle audience pour « Une Famille en Or » avec Camille Combal hier soir (31 août 2021) ?

4.9 ( 7 )



Quelle audience pour « Une Famille en Or » avec Camille Combal hier soir ? En ce mardi 31 août 2021, Camille Combal avait la lourde responsabilité de reprendre un jeu devenu culte, à savoir « Une Famille en Or ». Particularité de cette nouvelle salve d’émissions, l’horaire de diffusion. C’est en effet à 23h35 que ce premier numéro a été diffusé.



Quelle audience pour « Une Famille en Or » en ce 31 août 2021 ?

Et bien on peut dire que ça démarre bien. 1.14 million de couches-tard pour le premier numéro soit 17.7% du public présent devant son poste de télévision et 24.3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Vous étiez encore 513 000 téléspectateurs (pda 16.6%) à 00h35 pour suivre le deuxième numéro.

Vidéo replay

A l’occasion de cette première, Camille Combal nous a présenté sa propre famille….



#UneFamilleEnOr, revient ce soir dès 23:35 😍

C'est l'occasion idéale pour @CamilleCombal de nous présenter sa famille 😂⬇ pic.twitter.com/ZemWGtWwUV — TF1 (@TF1) August 31, 2021

Pour le replay intégral de l’émission, rendez-vous sans faute sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

