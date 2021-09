Un si grand soleil : Céline s’attaque à Claire, Serge obtient des preuves, ce qui vous attend mardi 14 septembre (épisode n°731 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°731 qui sera diffusé le mardi 14 septembre, Céline va s’attaquer à Claire !



En effet, un article à charge contre Claire est publié sur un blog. L’infirmière apparait comme une femme qui dépouille ses patients âgés… Janet s’étonne de cet article mais assure Claire de son soutien. Plus tard, Céline annonce à Levars que c’est elle qui a payé pour que cet article soit publié ! L’avocat affirme qu’elle risque gros mais Céline est déterminée…

De son côté, Florent hésite à accepter la proposition de Johanna et lui explique le cas de Claire, qui risque la mise en examen. Johanna affirme que ça ne lui pose pas de problème et qu’elle est même prêt à assurer la défense de Claire.



Serge reçoit les images de la vidéo-surveillance, il est maintenant certain qu’il s’agit de Camille et Kira ! Il parle à Camille des images de la caméra mais celle-ci pense qu’il bluffe et ne semble pas inquiète…

Rendez-vous mardi 14 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

